Трамп заявив про поїздку до Китаю: можлива розмова з Путіним
- Дональд Трамп отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай і може зустрітись з Володимиром Путіним під час візиту.
- Трамп отримав багато запрошень від світових лідерів і прийме рішення про візит найближчим часом.
- За попередньою інформацією, можлива зустріч Сі Цзіньпіна, Трампа і Путіна в Пекіні на початку вересня.
Дональд Трамп підтвердив, що отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай і може пристати на цю пропозицію найближчим часом. Також він не виключив можливості зустрічі з Путіним під час цього візиту.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на зустріч Трампа зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі.
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Трамп заявив про поїздку до Китаю
Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він також припустив можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час цього візиту.
У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом,
– сказав він.
Він також зазначив, що отримав багато запрошень від світових лідерів і ухвалить рішення найближчим часом.
На запитання журналістів, чи можлива зустріч із Путіним у межах візиту до Китаю, Трамп відповів коротко
Будь-які зустрічі можливі,
– наголосив Трамп.
За попередньою інформацією, Сі Цзіньпін, Трамп і Путін можуть зустрітися в Пекіні на початку вересня – на урочистостях з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.