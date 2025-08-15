Путін і Трамп зустрічаються на Алясці, щоб обговорити війну в Україні та можливе перемир’я. Сторони вже знайшли певну спільну мову, тож на саміті можуть оголосити про домовленості.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться в п’ятницю на військовій базі часів холодної війни на Алясці.

На Алясці готують угоду між Путіним і Трампом

Сторони, ймовірно, вже знайшли спільну мову за деякими питаннями, що може привести до домовленостей.

Головна мета американського президента – укласти перемир’я щодо України й закріпити за собою імідж глобального миротворця. Путін же, чия економіка потерпає від санкцій, прагне послаблення чи уникнення нових обмежень, а також пропонує ідею нової ядерної угоди.

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що певні умови можуть бути узгоджені вже на саміті, адже "Трампу не можна відмовити, а Росія не може відмовитися через санкційний тиск". Серед можливих компромісів – поетапне перемир’я в повітряній війні, хоча обидві сторони звинувачують одна одну в зриві попередніх домовленостей.

Водночас Трамп визнає, що не виключає передачі земель між Росією та Україною як частини виходу з глухого кута. Зеленський відкидає цей варіант, називаючи умови Путіна фактично вимогою капітуляції. Кремль же наполягає на повному контролі Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, а також знятті з порядку денного членства України в НАТО.