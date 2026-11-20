Очільник КНР Сі Цзіньпін став головним переможцем саміту в Шеньчжені, а Володимир Путін закріпився в ролі підлеглого. Переговори лише викрили залежність Кремля від Пекіна та завершилися без поступок Москві.

Саме Пекін диктував формат та умови переговорів, погодившись на саміт останнім, зазначив в ефірі 24 Каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, глава Кремля прагнув продемонструвати наддержавний статус за одним столом зі світовими лідерами, проте прийом викрив реальний баланс сил.

Баланс сил і статус підлеглого

Дональд Трамп використав цей саміт насамперед для відволікання уваги американського суспільства від поразки на виборах, стрімкої інфляції та внутрішніх економічних негараздів. Водночас для російської сторони перебування в Китаї перетворилося на суцільний геополітичний контроль з боку сторони, що приймала. Китай же перебував у позиції домінування.

Сі ця зустріч була особливо не потрібна… Трамп взагалі не потрібен… для прямих контактів зараз із Китаєм, тому що Трамп стає кульгавою качкою… А щодо Путіна… це просто дійсно вже виглядало як відносини васала та сюзерена. Китай абсолютно повністю контролював, що, де і як робить Путін. І Китай абсолютно чітко показував своє до нього ставлення,

– наголосив Олександр Краєв.

За оцінкою аналітика, Пекін наразі не має жодної мотивації сприяти припиненню війни Росії проти України. Захід досі не створив для КНР критичних економічних ризиків чи високих мит, а виснаження ресурсів партнерів України лише грає на руку китайському керівництву на тлі зупинки постачання американського озброєння Тайваню.

Провал ядерних ініціатив

Питання ядерного роззброєння, яке намагався просувати американський президент через панічний страх перед цією зброєю, взагалі не знайшло відгуку серед учасників і перетворилося на порожній рядок у підсумковому документі.

Нащо цей процес Росії, коли ядерна зброя – це єдине, чим вона може козиряти? І нащо цей процес Китаю в той момент, коли він з 400 боєголовок нарощує свій потенціал до 1500 до 2030 року? Тобто воно просто впало на глухі вуха,

– підсумував аналітик, назвавши спільну заяву формальним протокольним кроком.

Отже, чергова спроба Вашингтона зрушити з мертвої точки питання стратегічної стабільності зазнала цілковитого краху через категоричне небажання Москви та Пекіна обмежувати власні арсенали.

Саміт трьох без України: що передувало заявам

Тристороння зустріч у Китаї позиціонувалася як спроба обговорити головні глобальні виклики та стабільність у світі. Проте фактичний зміст діалогу розчарував міжнародних оглядачів, які очікували бодай спроб напрацювання мирних ініціатив чи способів врегулювання конфліктів. У результаті переговори лідерів завершилися спільною декларацією без жодних згадок про війну в Україні та гарантії європейської безпеки.

Питання російської агресії, відповідальності Москви та виведення окупаційних військ учасники зустрічі взагалі вирішили обійти мовчанкою, обмежившись лише абстрактними формулюваннями про "стратегічний баланс" та "економічну взаємодію".