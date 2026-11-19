В ефірі 24 Каналу представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський оцінив результати саміту АТЕС та пояснив, чому його підсумки не можна вважати дипломатичним успіхом Вашингтона.

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Яких домовленостей досягли лідери

За підсумками саміту Трамп, Сі Цзіньпін і Путін ухвалили спільну декларацію. У ній ідеться про ядерну безпеку, реформування ООН та енергетичну співпрацю. Водночас війну в Україні та безпеку Європи в документі не згадали.

Добрянський вважає, що Трамп більше дбає про зовнішній ефект переговорів, ніж про їхню дипломатичну підготовку.

Виглядає так, що Трамп вивчив від Рейгана та інших лише одне: потрібні класні світлини, –ділиться експерт.

Отже, попри демонстрацію дипломатичної єдності, саміт не дав конкретних рішень, які могли б змінити ситуацію навколо війни Росії проти України.

Чому позиції США слабшають

За словами експерта, демонстрація дружби з Путіним фактично легітимізує російського диктатора, водночас Сі Цзіньпін упевнено демонструє власне лідерство. Через непередбачуваність Вашингтона навіть союзники США починають шукати альтернативних партнерів.

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Американському слову більше не можна довіряти так, як раніше– зауважив Добрянський.

У підсумку така дипломатія ризикує не лише послабити вплив Вашингтона, а й змінити баланс сил на міжнародній арені на користь Пекіна.

Що відомо про саміт АТЕС

Саміт у китайському Шеньчжені відбувся 19 листопада 2026 року на полях АТЕС. Тристоронні переговори Трампа, Сі та Путіна тривали близько півтори години та завершилися без спільних заяв для преси.

Напередодні лідери вже провели окремі зустрічі. Зокрема, Трамп і Путін обговорили війну в Україні, а Сі Цзіньпін продемонстрував особливий протокольний прийом американському президенту.