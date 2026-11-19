Як повідомляє Reuters з посиланням на звіти пулу журналістів, переговори відбулися за участю міністра фінансів США Скотта Бессента та керівника апарату Стівена Міллера.

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Які подробиці?

Кортеж Трампа вирушив із майданчика саміту АТЕС о 13:04 за місцевим часом і попрямував до Kylin Villa для переговорів із Сі.

Наразі залишається невідомим, чи проведе Дональд Трамп ще одну двосторонню зустріч віч-на-віч із Путіним пізніше.

Згідно з офіційним розкладом, тристороння зустріч за участю Трампа, Сі та Путіна запланована на 14:30 за місцевим часом, перед вильотом Трампа назад до Сполучених Штатів. Проте зберігається невизначеність щодо того, чи не зазнає графік подальших затримок.

Які підсумки переговорів озвучила російська сторона?

За словами російської сторони, переговори минули успішно, а Путін після них був у гарному настрої. Сторони обговорили двосторонні відносини та війну Росії проти України.

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Російська делегація також познайомилася з новим керівником апарату Білого дому Стівеном Міллером. Переговори тривали 35 – 40 хвилин. Водночас Ушаков зазначив, що за їхніми підсумками не пролунало важливих публічних заяв, оскільки основна увага сторін зосереджена на підготовці майбутньої тристоронньої зустрічі.