Как сообщает Reuters со ссылкой на отчеты журналистского пула, в переговорах приняли участие министр финансов США Скотт Бессент и глава аппарата Стивен Миллер.

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Каковы подробности?

Кортеж Трампа выехал с площадки саммита АТЭС в 13:04 по местному времени и направился в Kylin Villa для переговоров с Си.

Пока остается неизвестным, проведет ли Дональд Трамп позже еще одну двустороннюю встречу один на один с Путиным.

Согласно официальному расписанию, трехсторонняя встреча с участием Трампа, Си и Путина запланирована на 14:30 по местному времени, перед вылетом Трампа обратно в Соединенные Штаты. Однако сохраняется неопределенность относительно того, не возникнут ли в расписании дальнейшие задержки.

Какие результаты переговоров озвучила российская сторона?

По словам российской стороны, переговоры прошли успешно, а Путин после них был в хорошем настроении. Стороны обсудили двусторонние отношения и войну России против Украины.

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Российская делегация также познакомилась с новым руководителем аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Переговоры продолжались 35 – 40 минут. В то же время, Ушаков отметил, что по их итогам не прозвучало важных публичных заявлений, поскольку основное внимание сторон сосредоточено на подготовке предстоящей трехсторонней встречи.