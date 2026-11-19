На Заході побоювалися, що саміт перетвориться на так звану "Ялту 2.0", а лідери спробують поділити сфери впливу та між собою домовитися про долю України. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Зустріч, яка не призвела ні до чого

Розмова тривала півтори години, але Ялти так і не сталося. Окрім гучних заяв, заголовків та фото у світових медіа, ця зустріч фактично не призвела ні до чого. Навпаки, на двосторонніх переговорах із Трампом та Сі диктатору довелося знову виправдовуватися на тему того, чому він не завершує війну проти України.

На зустрічі із Сі китайська сторона цікавилася питанням України, тому Путіну довелося знову "інформувати Пекін про стан справ на полі бою", а якщо відверто – брехати про стрімке просування російських сил і знову обґрунтовувати "старшому брату" доцільність продовження військової кампанії.

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А от "старший брат" не пропустив змоги знову нагадати Путіну те, чому про ядерну зброю слід забути. Заява очільника Китаю виглядає досить переконливою та "множить на нуль" ядерні погрози з боку Кремля, які тепер будуть менш помітні у публічному просторі.

"Ядерна зброя – це дамоклів меч, що завис над головою людства. Її слід повністю заборонити та остаточно знищити, щоб зрештою створити вільний від ядерної зброї світ", – заявив Сі.

Те саме відбулося на перемовинах із Трампом. За словами радника Кремля Юрія Ушакова, питання "врегулювання" війни в Україні стало основною темою двосторонніх переговорів між Путіним та Трампом. Незважаючи на те, що Трамп назвав Путіна своїм "другом", він точно очікував би від так званого "друга" дещо іншого у питанні поступок за столом переговорів.

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Путіну дали зрозуміти, хто він насправді

Володимир Путін, який явно не був у позиції сили на тлі успішних ударів по Керченському мосту, виглядав досить слабко та жалюгідно. Запрошення та формальна участь у саміті АТЕС не означають того, що його країна та він сам "на рівні" з реальними наддержавами – США та Китаєм. І на це вказує Пекін, який відомий своїми тонкими, але чіткими дипломатичними натяками.

Трампа в аеропорту Шеньчженя Сі Цзіньпін зустрів особисто біля трапа літака, з червоною доріжкою та почесною вартою. Путіна зустрічав голова канцелярії ЦК Компартії Китаю Цай Ці. На спільному фото лідерів очільнику Росії відвели місце між дружиною китайського лідера та очільником В'єтнаму.

18 листопада на урочистій вечері саміту Путіна посадили за окремий стіл. Трамп та Сі вечеряли окремо від диктатора.

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Путіну чітко дали зрозуміти, що він на заході – "третя сторона", яку запросили "для галочки". Наддержавами є США та Китай, а Росія, у свою чергу, втратила вагу на міжнародній арені. Росію сприймають як країну третього світу, яка загрузла у війні проти України та зазнає стратегічних провалів.

Війна стала найбільшою помилкою Путіна, яка остаточно підірвала авторитет та вагу Росії у світі. І формальні запрошення та спільні фото ніколи не змінять цього: Росія ніколи не була і ніколи не буде наддержавою. Її місце – збоку, за іншим обіднім столом. І дістанеться їй лише те, чого не змогли "доїсти" великі гравці.