Трамп і Сі можуть зустрітися вже у квітні: що відомо про потенційний "дипломатичний тріумф"

Президенти Китаю та США хочуть візиту один одного, аби представити це як "дипломатичний тріумф". Хоча насамперед у політичних колах говорили про поїздку Дональда Трампа.

Про це з посиланням на власні джерела пише South China Morning Post, передає 24 Канал. Поки незрозуміло, наскільки далеко зайшли переговори про потенційний візит у квітні.

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Що відомо про можливу зустріч

Численні дипломатичні джерела вважають, що президент США може відвідати Китай уже наступного місяця. Американський лідер після повернення до Білого дому буцімто зосередився на укладанні угоди з Пекіном.

Пекінським чиновникам зараз важче розмовляти зі своїми колегами у Вашингтоні, ніж за часів адміністрації Байдена, оскільки там відбуваються радикальні зміни,

– повідомляють у Китаї.

За інформацією іншого джерела, країни обговорювали можливість проведення двостороннього саміту між Трампом і Сі Цзіньпіном та працюють над тим, щоб провести його у квітні, хоча дата ще не визначена остаточно.

Трамп нібито чітко висловив сподівання, що Сі відвідає його маєток Мар-а-Лаго у Флориді, де політики вже зустрічалися у 2017 році. Проте Пекін міг сподіватися на більш офіційну зустріч лідерів – у Вашингтоні чи Китаї.

Натомість американське джерело повідомило, що "найраніше, коли Трамп може відвідати Китай, – це квітень". South China Morning Post також нагадує, що згідно з попередніми даними, Трамп ділився з радниками планами відвідати Китай у перші 100 днів свого перебування на посаді. Цікаво, що візит наступного місяця якраз вклався б у цей термін.