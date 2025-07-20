ЗМІ розповіли, коли Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Південній Кореї. Подія пройде 30 жовтня по 1 листопада.

Про це пише 24 Канал із посиланням на South China Morning Post.

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Коли можуть зустрітися Трамп і Сі Цзіньпін?

Кілька джерел, ознайомлених із ситуацією, повідомили, що американський лідер і президент Китаю можуть зустрітися вже восени.

Вони зазначили, що Трамп може відвідати Китай перед поїздкою на саміт APEC, який пройде з 30 жовтня по 1 листопада, або ж зустрітися з китайським лідером на полях заходу,

– розповіли у виданні.

Участь Трампа у події поки не підтверджена, але відомо, що Сі Цзіньпін планує взяти участь у заході в Кьонджу. У липні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та держсекретар США Марко Рубіо провели першу особисту зустріч, що є потенційно важливим кроком до зустрічі президентів.

Тим часом, нагадали журналісти, під час телефонної розмови минулого місяця Сі запросив Трампа та його дружину відвідати Китай, і президент США відповів взаємним запрошенням. За словами Рубіо, існує сильне прагнення з обох боків до зустрічі президентів.