Адміністрація США обговорить підсумки візиту Віткоффа до Росії і може зробити заяву, – Рубіо
- Спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним в Росії, після чого держсекретар Марко Рубіо повідомив, що адміністрація США може зробити заяву.
- Раніше Дональд Трамп заявляв, що з 8 серпня Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти Росії.
У середу, 6 серпня, спецпосланець американського президента Стів Віткофф провів зустріч з Володимиром Путіним. Після завершення переговорів держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що адміністрація США може зробити заяву.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Доля санкцій проти Росії залежить від результатів поїздки Віткоффа, – Financial Times
Рубіо прокоментував зустріч Віткоффа і Путіна
У Кремлі назвали переговори між Володимиром Путіним і Стівом Віткоффом "корисними та конструктивними".
Згодом держсекретар США Марко Рубіо надав більше деталей щодо подальших дій. Він висловив сподівання, що вже 6 серпня зможе оголосити, чи запровадять США потенційні санкції проти Росії цього тижня.
Рубіо додав, що провів розмову зі Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і проведе ще кілька обговорень протягом дня.
Ми матимемо що сказати про це пізніше сьогодні,
– заявив Рубіо.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.