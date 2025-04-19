Віткофф може зустрітися з росіянами вже наступного тижня, – CNN

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф вже зустрічався з диктатором Владіміром Путіним. Вони говорили про Україну та мирне врегулювання, втім цілком ймовірно, що це не остання розмова двох політиків.

Зустріч Вітфкоффа з росіянами може відбутися вже найближчими днями. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому потрібна ще одна зустріч

За інформацією видання, через Стіва Віткоффа Трамп хоче змусити Росію приєднатися до рамкової угоди щодо врегулювання ситуації в Україні. Ймовірно, вона відбудеться після Великодня у Лондоні.

План США передбачає припинення вогню, закріплення лінії фронту, припинення вогню та фактичне визнання контролю Росії над окупованими територіями. Цю пропозицію нібито представили українцям та європейцям під час зустрічі у Парижі. Також про неї проінформували Росію.

Поки коментарів з боку Києва не надходило, але американський чиновник розповів CNN, що Президент України не прийме таку пропозицію, адже це "червона лінія". Видання нагадало, що визнання Криму як російської території загрожує підірвати міжнародне право.

Джерело CNN також повідомило, що Сполучені Штати планують працювати над усіма цими питаннями з європейцями та українцями наступного тижня у Лондоні.

Нагадаємо, Стів Віткофф заявив, що Росія "зациклена на отримані 5 регіонів", а Україна могла б "менше дбати" про деякі свої області, якщо вони стануть російськомовними. Це не перша цинічна заява посадовця. Раніше він говорив, що мирна угода "охоплюватиме 5 областей", а розмову з Путіним називав "переконливою".