У Польщі заявили, що Україна відмовилася від зустрічі Зеленського та Навроцького

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Україна нібито відмовилася від зустрічі між президентом Зеленським та лідером Польщі Навроцьким.

Про це повідомив Марчин Пшидач в інтерв’ю TVN24.

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Чому Зеленський не зустрінеться із Навроцьким?

За словами Пшидача, українська сторона відмовилася від участі у запланованій зустрічі президентів Навроцького та Зеленського, натомість запропонувавши перенести її на пізнішу дату.

Посадовець також заявив, що переговори з Кирилом Будановим у Варшаві 6 червня призвели до пропозиції телефонної розмови між лідерами України та Польщі.

Але президент Зеленський відмовився від цієї телефонної розмови. Він не хотів розмовляти,

– сказав Пшидач.

Він додав, що Київ спершу запропонував візит, після чого було узгоджено дату та час зустрічі у Варшаві. За його словами, Україна потім відмовилася як від дати, так і від зустрічі, запропонувавши натомість пізніший термін.

Журналісти поцікавилися в Офісу Президента, чи цю першу дату узгоджували Україна та Польща, чи це суто була польська пропозиція, яка не підійшла українській стороні.

В ОП на це вказали, що "погоджених дат обома сторонами не було".

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