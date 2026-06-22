Об этом сообщил Марчин Пшидач в интервью TVN24.

Смотрите также: Заместитель председателя польского Сената отказался от наград Украины в знак протеста

Почему Зеленский не встретится с Навроцким?

По словам Пшидача, украинская сторона отказалась от участия в запланированной встрече президентов Навроцкого и Зеленского, предложив вместо этого перенести её на более поздний срок.

Чиновник также заявил, что переговоры с Кириллом Будановым в Варшаве 6 июня привели к предложению провести телефонный разговор между лидерами Украины и Польши.

Но президент Зеленский отказался от этого телефонного разговора. Он не хотел разговаривать,

– сказал Пшидач.

Он добавил, что Киев сначала предложил визит, после чего были согласованы дата и время встречи в Варшаве. По его словам, Украина затем отказалась как от даты, так и от встречи, предложив вместо этого более поздний срок.

Журналисты поинтересовались у Офиса Президента, согласовывали ли Украина и Польша эту первую дату или это было исключительно польское предложение, которое не устроило украинскую сторону.

В ОП на это указали, что "согласованных обеими сторонами дат не было".

Другие новости о конфликте между Украиной и Польшей

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала заявил , что никто не вправе указывать лидеру другого государства, что ему делать в своей стране. А именно решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена является спорным. И оно обострило отношения между странами.

Польский премьер-министр Дональд Туск назвал стратегической ошибкой втягивание украинских и польских политиков в конфликт между странами. Это, по его словам, может привести к ухудшению, в частности, геополитических и деловых отношений.

Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич отказывается от высокой польской награды — Ордена "Командорский крест со звездой "За заслуги"". Решение он назвал знаком протеста.