Политолог Владимир Фесенко подчеркнул в эфире 24 Канала, что никто не вправе указывать лидеру другого государства, что ему делать в своей стране. А именно решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена вызвало споры. И оно обострило отношения между странами

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Навроцкий хотел подставить Туска

По мнению Фесенко, этот поступок характеризует Навроцкого как молодого и недостаточно опытного главу государства, который решил таким образом самоутвердиться и продемонстрировать свой авторитет.

Судя по всему, в Польше ещё раздумывали над тем, лишать ли Зеленского ордена. Ведь информация вокруг ордена "крутилась" около недели. Вероятно, Навроцкому отговаривали это делать.

Думаю, он не задумывался, что при этом нарушаются фундаментальные дипломатические каноны. Ведь состоялось заседание капитула Ордена Белого Орла. Я так понимаю, что были советы не торопиться с этим решением и дать ситуации улечься. Но этого не произошло,

– сказал Фесенко.

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Кроме того, вполне вероятно, что таким образом Навроцкий хотел подставить премьер-министра Польши Дональда Туска. Дело в том, что решение о лишении ордена в конечном итоге должен одобрить ещё и премьер-министр.

При этом Навроцкий принял решение именно в тот день, когда Зеленский провел встречу с Туском в Брюсселе, где была попытка уладить конфликт. Также уже 25 июня должна состояться Конференция по восстановлению Украины в Гданьске.

Многие мои коллеги считают, что решение Навроцкого – попытка сыграть на поляризации настроений внутри Польши. Это не очень чистая технология. В Польше противостояние между президентом и премьер-министром возникает чаще, чем у нас. Похоже, делали ставку на то, чтобы спровоцировать конфликт и поставить Туска "на растяжку". Либо он соглашается с этим решением и показывает, что Навроцкий — главный. Либо нет, и тогда Туска обвиняют в проукраинских действиях,

– сказал Фесенко.

Фактически это провокационное решение Навроцкого в очередной раз привело к обострению двусторонних отношений между странами. Однако положительным моментом является то, что украинские президенты продемонстрировали исключительную солидарность. Такого давно не было.