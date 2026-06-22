Политолог Владимир Фесенко подчеркнул в эфире 24 Канала, что никто не вправе указывать лидеру другого государства, что ему делать в своей стране. А именно решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена вызвало споры. И оно обострило отношения между странами
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Навроцкий хотел подставить Туска
По мнению Фесенко, этот поступок характеризует Навроцкого как молодого и недостаточно опытного главу государства, который решил таким образом самоутвердиться и продемонстрировать свой авторитет.
Судя по всему, в Польше ещё раздумывали над тем, лишать ли Зеленского ордена. Ведь информация вокруг ордена "крутилась" около недели. Вероятно, Навроцкому отговаривали это делать.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Думаю, он не задумывался, что при этом нарушаются фундаментальные дипломатические каноны. Ведь состоялось заседание капитула Ордена Белого Орла. Я так понимаю, что были советы не торопиться с этим решением и дать ситуации улечься. Но этого не произошло,
– сказал Фесенко.
Фесенко прокомментировал конфликт с Польшей: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, вполне вероятно, что таким образом Навроцкий хотел подставить премьер-министра Польши Дональда Туска. Дело в том, что решение о лишении ордена в конечном итоге должен одобрить ещё и премьер-министр.
При этом Навроцкий принял решение именно в тот день, когда Зеленский провел встречу с Туском в Брюсселе, где была попытка уладить конфликт. Также уже 25 июня должна состояться Конференция по восстановлению Украины в Гданьске.
Многие мои коллеги считают, что решение Навроцкого – попытка сыграть на поляризации настроений внутри Польши. Это не очень чистая технология. В Польше противостояние между президентом и премьер-министром возникает чаще, чем у нас. Похоже, делали ставку на то, чтобы спровоцировать конфликт и поставить Туска "на растяжку". Либо он соглашается с этим решением и показывает, что Навроцкий — главный. Либо нет, и тогда Туска обвиняют в проукраинских действиях,
– сказал Фесенко.
Фактически это провокационное решение Навроцкого в очередной раз привело к обострению двусторонних отношений между странами. Однако положительным моментом является то, что украинские президенты продемонстрировали исключительную солидарность. Такого давно не было.