Незабаром буде зустріч, – Трамп заявив про прогрес щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп анонсував нову зустріч для обговорення завершення війни Росії проти України. За словами президента США, сторони досягають значного прогресу.

Слова американського лідера передає Rapid Response 47.

Трамп анонсував зустріч

Дональд Трамп заявив, що наразі триває робота над організацією чергових контактів щодо війни.

Я думаю, що з Росією ми досягаємо значного прогресу в питанні Росії та України. Дуже скоро буде організовано зустріч, і я думаю, що досягнуто значного прогресу,

– підкреслив президент США під час спілкування з пресою.

На уточнювальне запитання репортерів про те, про яку саме зустріч йдеться, було вказано на діалог між лідерами України та Росії.

"З президентом Путіним і президентом Зеленським", – відповів американський лідер.

Нагадаємо, днями російський диктатор Володимир Путін вкотре запропонував Володимиру Зеленському провести переговори у Москві, пообіцявши гарантувати йому безпеку. Водночас у Кремлі вважають, що прямий контакт між президентами матиме сенс лише на фінальній стадії переговорного процесу.