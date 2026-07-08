Експерт NISS спрогнозував, які важливі рішення можна очікувати від зустрічі Зеленского та Трампа

Володимир Зеленський і Дональд Трамп 8 липня 2026 року на полях саміту НАТО в Анкарі можуть обговорити подальшу підтримку України та новий підхід Вашингтона до війни. Ймовірно, США поступово відходять від думки, що Росія має перевагу на полі бою, а тому можуть почати більше тиснути саме на Кремль.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що раніше США розглядали Україну як слабшу сторону у війні та фактично вимагали від Києва поступок під виглядом мирних переговорів. Однак зараз ситуація змінюється, і Вашингтон може переглянути свою позицію щодо способів завершення війни.

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Що очікувати від зустрічі Зеленського та Трампа

За словами Івана Уса, раніше у США вважали, що Росія здатна перемогти у війні проти України. Саме через це Вашингтон наполягав на переговорах, які фактично передбачали тиск на Київ.

Експерт NISS про ймовірні результати саміту НАТО: відео

Однак ситуація почала змінюватися після того, як стало зрозуміло, що Росія не досягла цілей, про які заявляло її керівництво. Зокрема, Москва не змогла реалізувати прогнозований сценарій швидкого захоплення Донецької області. Тому тепер американська сторона може більше зосередитися на пошуку механізмів впливу на Росію.

Ми маємо ці постійні обстріли Києва, передмість Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, Одеси для того, щоб показати силу Трампу. Мовляв, бачиш, ми все ж таки щось робимо,

– пояснив експерт NISS.

Серед рішень, які можуть бути ухвалені під час зустрічей за участю України та союзників, він назвав посилення військової підтримки.

Перше, що я очікую від зустрічі НАТО, – це рішення щодо мотивування країн-членів НАТО давати свої ракети для Patriot Україні, оскільки Україна їх потребує, а в інших країнах вони лежать на складах,

– зазначив Ус.

Ще одним важливим питанням він назвав надання ліцензій на виробництво озброєнь. Це може бути вигідно і для США, адже без таких дозволів інші країни почнуть створювати власні системи та згодом можуть стати конкурентами американського військово-промислового комплексу.

Зверніть увагу! Європейські політики налаштовані скептично щодо результатів двосторонньої зустрічі Зеленського та Трампа на саміті НАТО в Анкарі. Хоча останні успішні удари дронів посилили позиції України, непередбачуваність американського лідера викликає сумніви у союзників.

Також Іван Ус згадав про можливість виділення 140 мільярдів доларів військової допомоги від НАТО для України на два роки. Ці кошти можуть допомогти компенсувати країнам Альянсу озброєння, яке вони передаватимуть Києву.

Країнам фактично говорять, як ці гроші будуть компенсовані коштом внесків, які зроблять країни НАТО для того, щоб саме зараз Україна отримала цю систему,

– пояснив він.

Іван Ус наголосив, що це лише можливий сценарій розвитку подій. Однак, за його словами, зараз помітно, що у США змінюється оцінка ситуації на фронті, а Росію вже не сприймають як сторону, яка гарантовано здобуде перемогу.

До слова, Володимир Зеленський заявив про готовність обговорити з Дональдом Трампом посилення української ППО та створення антибалістичної коаліції під час саміту НАТО. Він наголосив на важливості такої зустрічі.