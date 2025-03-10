"Я не міг повірити": Рубіо розповів, що був шокований під час зустрічі Зеленського і Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" під час суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка сталася в Білому домі 28 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Рубіо висловився про суперечку Зеленського і Трампа

Марко Рубіо пояснив, що під час зустрічі президентів США та України в Білому домі "все сталося не так, як мало бути".

Ми пояснювали їм (українцям, – 24 Канал) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори… Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь,

– пояснив держсекретар США.

Він підкреслив, що "не міг повірити в те, що бачить" під час суперечки політиків.

Я думав, що це не може бути реальністю, але це було. Однак ми повинні рухатися далі,

– підсумував Рубіо.

До слова, раніше Марко Рубіо висловив надію, що питання призупинення військової допомоги Україні може бути врегульоване під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. У ході цієї зустрічі сторони також обговорять можливе перемир'я з Росією.