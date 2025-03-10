"Я не міг повірити": Рубіо розповів, що був шокований під час зустрічі Зеленського і Трампа
- Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що був "шокований" під час суперечки між Зеленським і Трампом у Білому домі 28 лютого.
- За його словами, зустріч президентів була повною протилежністю всьому, про що вони говорили заздалегідь, однак тепер потрібно рухатися далі.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що був "шокований" під час суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка сталася в Білому домі 28 лютого.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Рубіо висловився про суперечку Зеленського і Трампа
Марко Рубіо пояснив, що під час зустрічі президентів США та України в Білому домі "все сталося не так, як мало бути".
Ми пояснювали їм (українцям, – 24 Канал) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори… Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь,
– пояснив держсекретар США.
Він підкреслив, що "не міг повірити в те, що бачить" під час суперечки політиків.
Я думав, що це не може бути реальністю, але це було. Однак ми повинні рухатися далі,
– підсумував Рубіо.
До слова, раніше Марко Рубіо висловив надію, що питання призупинення військової допомоги Україні може бути врегульоване під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. У ході цієї зустрічі сторони також обговорять можливе перемир'я з Росією.