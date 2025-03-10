Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Рубио высказался о споре Зеленского и Трампа
Марко Рубио объяснил, что во время встречи президентов США и Украины в Белом доме "все произошло не так, как должно было быть".
Мы объясняли им (украинцам, – 24 Канал) нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры... Я был шокирован тем, что происходило, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее,
– объяснил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что "не мог поверить в то, что видит" во время спора политиков.
Я думал, что это не может быть реальностью, но это было. Однако мы должны двигаться дальше,
– подытожил Рубио.
К слову, ранее Марко Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления военной помощи Украине может быть урегулирован во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В ходе этой встречи стороны также обсудят возможное перемирие с Россией.