Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Рубіо висловився про суперечку Зеленського і Трампа
Марко Рубіо пояснив, що під час зустрічі президентів США та України в Білому домі "все сталося не так, як мало бути".
Ми пояснювали їм (українцям, – 24 Канал) нашу позицію. Ми дуже хотіли провести переговори… Я був шокований тим, що відбувалося, тому що це було повною протилежністю всьому, про що ми говорили заздалегідь,
– пояснив держсекретар США.
Він підкреслив, що "не міг повірити в те, що бачить" під час суперечки політиків.
Я думав, що це не може бути реальністю, але це було. Однак ми повинні рухатися далі,
– підсумував Рубіо.
До слова, раніше Марко Рубіо висловив надію, що питання призупинення військової допомоги Україні може бути врегульоване під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. У ході цієї зустрічі сторони також обговорять можливе перемир'я з Росією.