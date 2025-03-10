Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters і The Guardian.

До теми "Усе залежатиме від України": WP розкрило очікування США щодо переговорів у Саудівській Аравії

США хочуть визначити, чи готова Україна піти на поступки заради миру

Державний секретар США Марко Рубіо, який увійшов до складу американської делегації в переговорах висловив сподівання щодо успішної зустрічі з Україною у вівторок, 11 березня.

Під час розмови з українськими високопосадовцями в Джидді представники США хочуть визначити, чи готова Україна піти на поступки Росії, зокрема територіальні, для припинення війни.

Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни,

– сказав Марко Рубіо.

Один з американських чиновників сказав, що Україна не може прагнути до миру, якщо не готова йти на компроміси. Інший посадовець заявив, що Київ має бути зацікавлений в "реалістичному мирі", а не лише говорити про кордони 2014 чи 2022 років.

У Саудівській Аравії відбудуться переговори між українською та американською делегаціями. Марко Рубіо, представник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц говоритимуть з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умєровим і заступником керівника ОП Павлом Палісою.

Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори в Саудівській Аравії можуть наблизити сторони до значного прогресу.