Голова МЗС Британії зізнався, що відчуває провину через сварку Зеленського з Трампом
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відчуває провину через сварку між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі.
- Леммі шкодує, що не зробив більше для підготовки української сторони до зустрічі.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зізнався, що відчуває провину через сварку Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка сталася наприкінці лютого в Білому домі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леммі для The Guardian.
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Через що Леммі відчуває провину?
Девід Леммі зізнався, що досі переймається через певні проблеми. Зокрема, через телевізійну появу Зеленського в Овальному кабінеті, під час якої Трамп разом із сенатором Джей Ді Венсом відкрито глузували з нього.
Чесно кажучи, я подумав: а-а-а! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?
– сказав міністр.
Він пояснив, що українську сторону запросили до Білого дому в останню хвилину, а представники Великої Британії були зосереджені на власній зустрічі з Дональдом Трампом.
Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним,
– підсумував глава МЗС Великої Британії.
Варто зазначити, що після зустрічі в Білому домі іноземні ЗМІ писали, що Велика Британія надає Україні консультації щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами.