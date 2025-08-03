Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зізнався, що відчуває провину через сварку Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка сталася наприкінці лютого в Білому домі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леммі для The Guardian.

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Через що Леммі відчуває провину?

Девід Леммі зізнався, що досі переймається через певні проблеми. Зокрема, через телевізійну появу Зеленського в Овальному кабінеті, під час якої Трамп разом із сенатором Джей Ді Венсом відкрито глузували з нього.

Чесно кажучи, я подумав: а-а-а! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?

– сказав міністр.

Він пояснив, що українську сторону запросили до Білого дому в останню хвилину, а представники Великої Британії були зосереджені на власній зустрічі з Дональдом Трампом.

Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним,

– підсумував глава МЗС Великої Британії.

Варто зазначити, що після зустрічі в Білому домі іноземні ЗМІ писали, що Велика Британія надає Україні консультації щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами.