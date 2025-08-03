Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Лемми для The Guardian.

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Из-за чего Лемми чувствует вину?

Дэвид Лемми признался, что до сих пор переживает из-за определенных проблем. В частности, из-за телевизионного появления Зеленского в Овальном кабинете, во время которого Трамп вместе с сенатором Джей Ди Вэнсом открыто смеялись над ним.

Честно говоря, я подумал: а-а-а! Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече?

– сказал министр.

Он объяснил, что украинскую сторону пригласили в Белый дом в последнюю минуту, а представители Великобритании были сосредоточены на собственной встрече с Дональдом Трампом.

Я был слишком строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым,

– подытожил глава МИД Великобритании.

Стоит отметить, что после встречи в Белом доме иностранные СМИ писали, что Великобритания предоставляет Украине консультации по ведению переговоров с Соединенными Штатами.