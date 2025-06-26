Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, заметив, что встреча Трампа и Зеленского была четко оценена президентом США, который сказал, что она была приятной. Публично все детали разговора, конечно, никто не будет проговаривать.

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Чего ожидать дальше от Трампа по Украине

Как отметил Подоляк, ранее Трамп либо нейтрально, либо достаточно жестко высказывался. Теперь он аккуратно говорит, что в его отношениях с Зеленским были определенные сложности, но сейчас встреча была замечательной. Зато идут жесткие высказывания в сторону диктатора Путина и России.

Трамп не хочет прямо говорить, что Путин ему врет. Путин в телефонных разговорах говорит одно, а потом делает все наоборот. Ему важно публично репутационно унижать Трампа публично,

– отметил Подоляк.

В целом разговор Зеленского и Трампа был положительным. Президент Украины четко расставил акценты относительно того, как сейчас действует Россия. Они продолжают целенаправленно бить дронами и ракетами по украинцам. Также Путин демонстративно показывает, что США якобы не могут повлиять на Россию.

Во время общения Зеленский поднял темы прекращения огня и продажи оружия Украине. Сам разговор пошел "в плюс" для нашего государства. А дальше все надеются на определенное продолжение.

Думаю, что дальше мы все же выйдем на покупку оружия для Украины. Попробуем проговорить покупку или передачу тех же систем Patriot и так далее. В целом этот разговор – это позитивный сигнал,

– подчеркнул Подоляк.

Добавим, в издании Financial Times подчеркнули, что Трамп меняет свой тон в отношении Зеленского и Путина. Последний все больше его разочаровывает.