Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Леммі для The Guardian.
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Через що Леммі відчуває провину?
Девід Леммі зізнався, що досі переймається через певні проблеми. Зокрема, через телевізійну появу Зеленського в Овальному кабінеті, під час якої Трамп разом із сенатором Джей Ді Венсом відкрито глузували з нього.
Чесно кажучи, я подумав: а-а-а! Чому я не зробив більше, щоб підтримати наших українських колег у підготовці до цієї зустрічі?
– сказав міністр.
Він пояснив, що українську сторону запросили до Білого дому в останню хвилину, а представники Великої Британії були зосереджені на власній зустрічі з Дональдом Трампом.
Я був занадто суворий до себе. Але все одно почувався винним,
– підсумував глава МЗС Великої Британії.
Варто зазначити, що після зустрічі в Білому домі іноземні ЗМІ писали, що Велика Британія надає Україні консультації щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами.