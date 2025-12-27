Європа готується до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа, – CNN
- Європа непублічно сподівається на позитивний результат зустрічі Зеленського і Трампа, проте готується до різних варіантів розвитку подій.
- Європейські столиці оцінюють відносини між Україною та США як продуктивні, але визнають ризики, пов’язані з переговорами з Трампом.
У Європі непублічно сподіваються на позитивний результат запланованої на неділю зустрічі президентів України та США – Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Водночас європейські столиці готуються до різних варіантів розвитку подій, зокрема й несподіваних.
Про це повідомляє CNN з посиланням на американських і європейських посадовців, передає 24 Канал.
До яких сценаріїв зустрічі Трампа і Зеленського готуються у Європі?
Європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, яка проходитиме виключно у двосторонньому форматі між Києвом та Вашингтоном. За словами співрозмовників CNN, українська сторона протягом кількох місяців наполягала на переговорах на найвищому рівні зі США.
У європейських столицях оцінюють поточний стан відносин між Україною та США як переважно продуктивний, що дає підстави для обережного оптимізму. Водночас там визнають ризики, пов’язані з будь-якою зустріччю з Трампом. Один із представників НАТО зазначив, що сценарії з низьким рівнем ризику у спілкуванні з Трампом практично не існують.
Американські джерела повідомили телеканалу, що сподіваються на результативність переговорів між Зеленським і Трампом, особливо після тижня активної роботи американських і українських команд над узгодженням позицій.
У Трампа є великі сподівання на візит Зеленського
Володимир Зеленський привезе із собою нову 20-пунктну мирну пропозицію. Вона є адаптованою версією 28-пунктного плану.
Контрпропозиція України передбачає створення демілітаризованої "вільної економічної зони". Володимир Путін поки не дав відповіді на цю ідею.
Місце майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського – елітна резиденція президента в Палм-Біч.