Європа готується до сюрпризів після зустрічі Зеленського і Трампа, – CNN

У Європі непублічно сподіваються на позитивний результат запланованої на неділю зустрічі президентів України та США – Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Водночас європейські столиці готуються до різних варіантів розвитку подій, зокрема й несподіваних.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських і європейських посадовців, передає 24 Канал.

До яких сценаріїв зустрічі Трампа і Зеленського готуються у Європі?

Європейські лідери не братимуть участі у зустрічі, яка проходитиме виключно у двосторонньому форматі між Києвом та Вашингтоном. За словами співрозмовників CNN, українська сторона протягом кількох місяців наполягала на переговорах на найвищому рівні зі США.

У європейських столицях оцінюють поточний стан відносин між Україною та США як переважно продуктивний, що дає підстави для обережного оптимізму. Водночас там визнають ризики, пов’язані з будь-якою зустріччю з Трампом. Один із представників НАТО зазначив, що сценарії з низьким рівнем ризику у спілкуванні з Трампом практично не існують.

Американські джерела повідомили телеканалу, що сподіваються на результативність переговорів між Зеленським і Трампом, особливо після тижня активної роботи американських і українських команд над узгодженням позицій.

У Трампа є великі сподівання на візит Зеленського