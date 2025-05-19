Джей Ді Венс розповів про першу зустріч із Зеленським після гучної сварки у Білому домі

Під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV Володимир Зеленський вперше зустрівся з віцерпрезидентом США Джей Ді Венсом після їхньої публічної сварки в Овальному кабінеті 28 лютого. Політики потиснули один одному руки.

Після урочистостей український лідер мав зустріч з Джей Ді Венсом, а також держсекретарем США Марко Рубіо, передає 24 Канал.

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Що сказав Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у соцмережі "Х" розповів про зустріч із Зеленським та Рубіо. Він наголосив, що і Київ, і Вашингтон мають спільну мету – зупинити кровопролиття в Україні.

Венс уточнив, що разом із Зеленським вони "обговорили останні новини про поточні переговори про припинення вогню і міцний мир".

На перемовинах з Венсом і Рубіо були також присутні очільник МЗС України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ зазначив, що під час переговорів відбувся "дуже цінний обмін думками". За його словами, темою розмови були: