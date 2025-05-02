Попри скандал із Signal: Волц був занадто професійним для Трампа, – The Atlantic

Майка Волца звільнили з посади радника з нацбезпеки США. Та журналісти говорять: навіть якби не було скандалу із Signal, Волц довго не протримався би на посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

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Трамп має алергію на експертів

ЗМІ нагадали, що Трамп не хотів звільняти Волца. Президент не бажав паралелей із радником з нацбезпеки за першого свого терміну, який протримався всього місяць. Та за сім тижнів після скандалу Трамп змінив свою думку.

Будь-якого іншого радника з національної безпеки було б заслужено звільнено після витоку інформації, але навіть без Signalgate важко уявити, що Вольц протримався б дуже довго. (...) Волц був одним із найшанованіших та найекспертніших у команді Трампа, і це рано чи пізно прирекло б його на загибель,

– переконані медійники.

Трампу було байдуже до національної безпеки. Лідер США був не зацікавлений у тому, щоб чути обґрунтовані поради, – а особливо якщо ті суперечать його переконанням. Трамп звільнив багато професійних людей і покладається на старих друзів, як-от на Віткоффа.

Волц намагався всидіти на двох стільцях, поєднуючи експертні поради та вірність президентові. Та ветерана спецназу в команді Трампа все одно вважали нелояльним.

Цікаво! Віткофф відмовився обійняти посаду Волца.

Також The Atlantic указало на те, що Піт Гегсет також причетний до скандалу з витоком у месенджері, але його не звільняють. А все тому, що Трамп має справжню алергію на експертів.

"Ніщо не викликає невдоволення цього президента швидше, ніж спроба змусити його піклуватися про національну безпеку", – констатують у медіа.