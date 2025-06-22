Дуже не довіряють один одному: на чому насправді ґрунтуються зв'язки Китаю та Росії

Пекін і Москва, хоча зовні демонструють міцну дружбу, насправді мають чимало суперечностей. Їх об'єднує передусім спільний противник.

Доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії Дмитро Єфремов в ефірі 24 Каналу зазначив, що нинішній рівень відносин між Росією та Китаєм – це, по суті, їхня "стеля".

Попри потенціал для поглиблення співпраці, наприклад у створенні зони вільної торгівлі, спрощенні руху інвестицій чи запровадженні єдиної валюти, ці кроки досі залишаються лише на рівні декларацій.

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Об'єднались на противагу США

На це є причина.

Чому? Тому що, попри регулярні гучні заяви, вони не надто довіряють один одному,

– пояснив Єфремов.

Він також зауважив, що, незважаючи на взаємну підозру, обидві країни ще більше не сприймають Сполучені Штати.

Запланований на осінь візит Владіміра Путіна до Пекіна є відповіддю на приїзд Сі Цзіньпіна до Москви на парад 9 травня. Цього разу Китай святкуватиме 80-річчя перемоги над Японією – урочисто і з розмахом. Сі Цзіньпін організовує щось подібне до російського параду, і до Пекіна з'їдуться численні міжнародні гості, демонструючи підтримку та вплив.

За словами Єфремова, інтереси, які сьогодні об'єднують Росію та Китай, значно глибші й вагоміші, ніж їхні окремі відносини зі США. І якщо Сполучені Штати мають напружені, конфронтаційні стосунки і з Москвою, і з Пекіном, то Китай, безумовно, залишається для Вашингтона головним викликом. Саме він наразі здатен кинути серйозний виклик американському глобальному лідерству.

Ще 40 – 50 років тому Генрі Кісінджер сформулював принцип, що США мають підтримувати відносини з кожною з цих країн окремо, аби уникати їхнього об'єднання проти Заходу,

– наголосив Єфремов.

Він додав, що хоча підходи Росії та Китаю різняться, їхня мета наразі співпадає. Це не означає повної гармонії: існують точки напруги та конфліктні питання, які з часом можуть їх роз'єднати. Саме цим і має скористатися зовнішня політика України, США та Європи – роз'єднати ці країни, використовуючи їхні внутрішні суперечності.

У столицях це добре розуміють. Тому публічно Пекін і Москва демонструють непохитну дружбу, єдність та довготривалість співпраці. Вони регулярно зустрічаються, роблять спільні заяви, підтверджуючи тим самим свою відданість стратегічному партнерству.