Росія безсоромно виправдовує свої масовані атаки, і заявляє про продовження війни
- Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов виправдовує масовані атаки на українські міста, заявляючи, що удари були завдані "по військових об'єктах".
- Герасимов стверджує, що російські війська контролюють значну частину територій "ЛНР", "ДНР", Запорізької та Херсонської областей, і продовжать наступальні дії.
Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, підбиваючи підсумки "весняно-літної кампанії", виступив із низкою заяв стосовно війни, зокрема щодо низки нещодавній масованих атак на українські міста.
Він виправдав атаки на Київ, Дніпро та Запоріжжя у цинічний спосіб, заявивши, що удари були завдані саме "по військових об'єктах". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що заявив Герасимов?
За даними ЗМІ, російський генерал у суботу, 30 серпня заявив, що, мовляв, російські військові захопили 99,7% території так званої "ЛНР", ще 79% – "ДНР", а також 74% Запорізької та 76% Херсонської областей України.
За його словами, росіяни буцімто активно просуваються на відразу кількох напрямках.
Виконання завдань спеціальної військової операції Об'єднаним угрупуванням військ буде продовжено проведенням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угруповань військ на напрямках на осінній період,
– каже Герасимов.
Як виправдовує атаки на Україну?
Згідно з оприлюдненою інформацією, коментуючи атаки на Україну, Герасимов сказав, що російська армія нібито завдає масованих ударів "виключно по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу".
Окремо він згадав про атаку на Київ у ніч проти 28 серпня, через яку загинуло 22 особи. За його словами, тоді під удар нібито потрапили "лише підприємства ракетної та авіаційної промисловості", а також авіабази.
Сьогодні вночі завдано ще одного результативного удару по об'єктах на підприємствах "Південмаш", "КБ імені Янгеля" у Дніпрі, "Мотор Січ" у Запоріжжі та складальних цехах Павлоградського хімічного заводу, які здійснюють виробництво двигунів, бойових частин та палива для ракет, а також систем управління для безпілотних літальних апаратів,
– заявив він.
Що відомо про ці атаки?
Вночі 28 серпня росіяни атакували Київ. Внаслідок обстрілу зруйнована й пошкоджена цивільна інфраструктура. Через наслідки російської атаки рятувальники працювали на 23 локаціях у 8 районах Києва.
Запоріжжя потрапило під удар вже 30 серпня. За останніми даними, кількість постраждалих через обстріл міста зросла до 34. У більшості з них осколкові поранення, різані рани, гостра реакція на стрес.
Атакували виключно цивільну інфраструктуру. Водночас уночі було гучно в Дніпрі. В обласній військовій адміністрації пізніше зазначили, що є влучання у Дніпрі та Павлограді, туди летіли безпілотники.