Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, подводя итоги "весенне-летней кампании", выступил с рядом заявлений относительно войны, в частности относительно ряда недавних массированных атак на украинские города.

Он оправдал атаки на Киев, Днепр и Запорожье циничным способом, заявив, что удары были нанесены именно "по военным объектам". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Первые "Шахеды" заходят на Украину: какими областями распространяется тревога

Что заявил Герасимов?

По данным СМИ, российский генерал в субботу, 30 августа заявил, что, мол, российские военные захватили 99,7% территории так называемой "ЛНР", еще 79% – "ДНР", а также 74% Запорожской и 76% Херсонской областей Украины.

По его словам, россияне якобы активно продвигаются на сразу нескольких направлениях.

Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено проведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировок войск на направлениях на осенний период,

– говорит Герасимов.

Как оправдывает атаки на Украину?

Согласно обнародованной информации, комментируя атаки на Украину, Герасимов сказал, что российская армия якобы наносит массированные удары "исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса".

Отдельно он вспомнил об атаке на Киев в ночь на 28 августа, из-за которой погибли 22 человека. По его словам, тогда под удар якобы попали "только предприятия ракетной и авиационной промышленности", а также авиабазы.

Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепре, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочных цехах Павлоградского химического завода, которые осуществляют производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов,

– заявил он.

Что известно об этих атаках?