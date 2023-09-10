Дуже красива, з Кіото: Кулеба похвалився презентом від глави МЗС Японії
Очільник МЗС Японії, а також представники японського бізнесу відвідали столицю України. Під час спільного брифінгу Дмитро Кулеба був вбраний у подарунок від свого колеги.
Глава японського МЗС Хаяші Йошімасі 9 вересня вперше прибув в Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагородив свого друга – орденом "За заслуги" III ступеня і розповів про сувенір від Йошімасі, передає 24 Канал.
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Кулеба отримав від японця символічний гостинець
За словами Кулеби, японець ще не бував в Україні, однак від початку повномасштабного вторгнення постійно підтримував контакт зі своїм українським колегою.
Під час виступу Кулеба був одягнутий у діловий костюм. Образ дипломата доповнювала краватка у кольорах українського прапора. Міністр розповів, що це подарунок від Хаяші, який той зробив йому минулого року.
Коли ми зустрілися з Хаяші вперше у травні минулого року на території Польщі, він подарував мені дуже красиву жовто-блакитну краватку. Ця краватка японська, з міста Кіото – і я з вдячністю до сих пір її використовую, як символ дружби між Україною та Японією,
– наголосив Кулеба.
Своєю чергою японський міністр зазначив, що дуже радий з того, що українець носить цю краватку. Він розповів, що вона не випадково придбана саме в Кіото, адже це місто є побратимом Києва.
У ході брифінгу Кулеба зазначив, що відносини України з Японією вийшли на безпрецедентно високий рівень. Окремим свідченням тому є участь президента Зеленського на саміті "Великої сімки" у Хіросімі.
Японія зробила "проривний" крок на зустріч Україні
- Під час свого візиту в Україну Хаяші Йошімасі зустрівся також із президентом Зеленським. Глава МЗС Японії висловив готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною. Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква назвав це проривом. "Адже після Другої світової війни Японія навідріз відмовлялася говорити про будь-які військові питання. Японія ніколи не постачала військове чи інше нелетальне обладнання до інших країн. І тим більше ніколи не йшлося, що Японія може гарантувати безпеку іншій країні", – наголосив Жовква.
- У такий спосіб декларацію про гарантії безпеки для України підтримали вже 28 країн.