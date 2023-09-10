Очень красивый, из Киото: Кулеба похвастался презентом от главы МИД Японии
Глава МИД Японии, а также представители японского бизнеса посетили столицу Украины. Во время совместного брифинга Дмитрий Кулеба был одет в подарок от своего коллеги.
Глава японского МИД Хаяши Йошимаси 9 сентября впервые прибыл в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наградил своего друга – орденом "За заслуги" III степени и рассказал о сувенире от Йошимаси, передает 24 Канал.
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Кулеба получил от японца символический гостинец
По словам Кулебы, японец еще не бывал в Украине, однако с самого начала полномасштабного вторжения постоянно поддерживал контакт со своим украинским коллегой.
Во время выступления Кулеба был одет в деловой костюм. Образ дипломата дополнял галстук в цветах украинского флага. Министр рассказал, что это подарок от Хаяши, который тот сделал ему в прошлом году.
Когда мы встретились с Хаяши впервые в мае прошлого года на территории Польши, он подарил мне очень красивый желто-голубой галстук. Этот галстук японский, из города Киото – и я с благодарностью до сих пор его использую, как символ дружбы между Украиной и Японией,
– подчеркнул Кулеба.
В свою очередь японский министр отметил, что очень рад тому, что украинец носит этот галстук. Он рассказал, что он не случайно приобретен именно в Киото, ведь этот город является побратимом Киева.
В ходе брифинга Кулеба отметил, что отношения Украины с Японией вышли на беспрецедентно высокий уровень. Отдельным свидетельством тому является участие президента Зеленского на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.
Япония сделала "прорывный" шаг на встречу Украине
- Во время своего визита в Украину Хаяши Йошимаси встретился также с президентом Зеленским. Глава МИД Японии выразил готовность японской стороны начать в ближайшее время переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной. Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква назвал это прорывом. "Ведь после Второй мировой войны Япония наотрез отказывалась говорить о каких-либо военных вопросах. Япония никогда не поставляла военное или другое нелетальное оборудование в другие страны. И тем более никогда не говорилось, что Япония может гарантировать безопасность другой стране", - подчеркнул Жовква.
- Таким образом декларацию про гарантии безопасности для Украины поддержали уже 28 стран.