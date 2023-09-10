Глава японського МЗС Хаяші Йошімасі 9 вересня вперше прибув в Україну. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагородив свого друга – орденом "За заслуги" III ступеня і розповів про сувенір від Йошімасі, передає 24 Канал.

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Кулеба отримав від японця символічний гостинець

За словами Кулеби, японець ще не бував в Україні, однак від початку повномасштабного вторгнення постійно підтримував контакт зі своїм українським колегою.

Під час виступу Кулеба був одягнутий у діловий костюм. Образ дипломата доповнювала краватка у кольорах українського прапора. Міністр розповів, що це подарунок від Хаяші, який той зробив йому минулого року.

Коли ми зустрілися з Хаяші вперше у травні минулого року на території Польщі, він подарував мені дуже красиву жовто-блакитну краватку. Ця краватка японська, з міста Кіото – і я з вдячністю до сих пір її використовую, як символ дружби між Україною та Японією,

– наголосив Кулеба.

Своєю чергою японський міністр зазначив, що дуже радий з того, що українець носить цю краватку. Він розповів, що вона не випадково придбана саме в Кіото, адже це місто є побратимом Києва.

У ході брифінгу Кулеба зазначив, що відносини України з Японією вийшли на безпрецедентно високий рівень. Окремим свідченням тому є участь президента Зеленського на саміті "Великої сімки" у Хіросімі.

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