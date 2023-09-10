Глава японского МИД Хаяши Йошимаси 9 сентября впервые прибыл в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба наградил своего друга – орденом "За заслуги" III степени и рассказал о сувенире от Йошимаси, передает 24 Канал.

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Кулеба получил от японца символический гостинец

По словам Кулебы, японец еще не бывал в Украине, однако с самого начала полномасштабного вторжения постоянно поддерживал контакт со своим украинским коллегой.

Во время выступления Кулеба был одет в деловой костюм. Образ дипломата дополнял галстук в цветах украинского флага. Министр рассказал, что это подарок от Хаяши, который тот сделал ему в прошлом году.

Когда мы встретились с Хаяши впервые в мае прошлого года на территории Польши, он подарил мне очень красивый желто-голубой галстук. Этот галстук японский, из города Киото – и я с благодарностью до сих пор его использую, как символ дружбы между Украиной и Японией,

– подчеркнул Кулеба.

В свою очередь японский министр отметил, что очень рад тому, что украинец носит этот галстук. Он рассказал, что он не случайно приобретен именно в Киото, ведь этот город является побратимом Киева.

В ходе брифинга Кулеба отметил, что отношения Украины с Японией вышли на беспрецедентно высокий уровень. Отдельным свидетельством тому является участие президента Зеленского на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

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