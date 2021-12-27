Петиція щодо військового обліку для жінок, поранення на Донбасі: головні новини 27 грудня

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала необхідні голоси. Окупанти важко поранили двох бійців на Донбасі. Дуда ветував скандальний закон про телерадіомовлення, який спровокував протести у Польщі. Росія вимагає від України визнати "Супутник V". Такими були головні новини 27 грудня.

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Петиція про скасування військового обліку для жінок

Джерело: Офіційне інтернет-представництво президента України

В Україні петиція про скасування військового обліку для жінок певних професій набрала необхідної для розгляду кількості підписів. Тепер її зобов'язаний розглянути Володимир Зеленський.

Що відомо про петицію

Петиція має назву "Знущання з жінок! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність чи професію, бути військовозобов'язаними". Її ініціювала Яна Рашевченко і необхідну кількість голосів ініціатива зібрала за кілька днів.

Начебто змінився лише перелік, але, згідно з ним, майже всі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації,

– мовиться у петиції.

Відповіді Володимира Зеленського наразі немає. Відповідно до законодавства, протягом 3 робочих днів Офіс Президента має повідомити про початок розгляду. Після цього у президента буде 10 днів, аби розглянути петицію.

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Військовий облік для жінок в Україні: що відомо

17 грудня 2021 року став чинним перелік спеціальностей та професій жінок яких беруть на облік військовозобов'язаних. Міноборони затвердило цей перелік наказом ще від 11 жовтня 2021 року. Він охоплює сотні спеціальностей та професій.​

Чому це важливо

У випадку воєнної ситуації в країні військовозобов'язані жінки та їхні професійні навички можуть бути потрібними для держави та її громадян.

Тож, жінки від 18 до 60 років, чиї професії є в переліку, зобов'язані стати на військовий облік до кінця 2022 року за місцем прописки. Якщо жінка є фізичною особою-підприємцем або ніде не працює, вона може бути військовозобов'язаною за освітою.

Військовий облік – це не те саме, що військова служба. Адже військова служба для жінок залишається добровільною.

Однак вони зобов'язані стати на облік і пройти повний медичний огляд, так само як і в чоловіки. У випадку воєнної ситуації в країні військовозобов'язані жінки мають використовувати свої професійні навички на користь і благо держави. Якщо є проблеми зі здоров’ям, то – за бажанням.

Що робитимуть жінки

Працівниці, пов'язані з фізичною культурою, спортом і туризмом, під час воєнного стану відповідатимуть за фізичну підготовку і спорт. Журналістки відповідатимуть за військову пресу. Жінки, які працюють з харчовими технологіями, займатимуться продовольчим забезпеченням. Загалом, жінки робитимуть ту саму роботу, що і завжди, але на користь держави і армії.

Поранення на Донбасі

Джерело: ООС

Одразу двоє українських військових отримали поранення у зоні проведення ООС. Все тому, що проросійські бойовики аж 9 разів зривали тишу. Про перемир'я окупанти, схоже, й не чули. Поранених воїнів госпіталізували. Вони перебувають у важкому стані.

Зауважимо, що попередня доба, 26 грудня, також не була спокійною. Внаслідок ворожих дій ворога український військовий зазнав поранення. Медики оцінювали його стан здоров'я як важкий.

Як минула доба на Донбасі

Російські найманці від початку доби встигли 9 разів відкрити вогонь у бік позицій ЗСУ. Одного разу використовували заборонену мінськими домовленостями зброю. Неспокійно було поблизу:

Нью-Йорка противник тричі стріляв з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї;

Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси;

Гнутового найманці запустили безпілотник, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17;

Новолуганського гатили з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів;

Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, окупанти теж стріляли з гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння. Бійці змусили противника припинити обстріли. Рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Дуда ветував скандальний закон про телерадіомовлення

Лише 22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, який діє з липня 2020 року. Однак минув лише один день з домовленостей та окупанти почали зривати тишу.

Джерело: сайт президента Польщі

Польський президент Анджей Дуда ветував закон про зміни до Закону про мовлення. Саме після їхнього ухвалення у відносинах Польщі та США стартувала б криза.

Про який закон мовиться

Скандальний закон отримав назву Lex TVN. Документ з'явився ще влітку 2021 року. Країною відразу прокотилася хвиля протестів. Законопроєкт передбачав, що ліцензію на мовлення можуть отримати лише телеканали, власники яких походять з держав, які входять до Європейської економічної зони. Це – країни ЄС, а також – Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Закон спровокував чимало дискусій як у самій Польщі, так і за її межами.

Дуда наголосив, що проєкт викликає у нього сумніви. Президент вагався, чи відповідатиме документ нормам Конституції та польсько-американської угоди про захист взаємних інвестицій. Її уклали у 1990 році.

Польський лідер зауважив, що він розглядав 2 варіанти:

передати цей законопроєкт до Конституційного трибуналу;

повернути його на повторний розгляд Сейму.

Ухвалюючи рішення, Дуда врахував стурбованість, яку цей закон викликав у поляків. За словами Дуди, вирішальним аргументом стало те, що Конституційний трибунал аналізує положення лише щодо їхньої відповідності основоположному акту. Водночас про відповідність міжнародним договорам не мовиться.

Росія вимагає визнати "Супутник V"

Джерело: "Дом"

У Кремлі хочуть, аби Україна визнала російську несертифіковану вакцину "Супутник V". Саме це є умовою для відкриття КПВВ на Донбасі.

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Як нагадав спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, 22 грудня на останньому цьогорічному засіданні ТКГ не вдалося досягти домовленостей щодо відкриття всіх КПВВ. Водночас українські КПВВ відкриті з 10 листопада 2020 року, але пункти закриті з боку окупантів.

Наші КПВВ уже понад рік відкриті. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину "Супутник V" у документах, визнати документи з печатками так званих "ДНР" та "ЛНР". Зробити все те, на що ми ніколи не підемо,

– наголосив політик.

Він додав, що можливі результати переговорів про відкриття КПВВ зводяться до суб'єктивізації так званих "республік" бойовиків.

Російську вакцину не зареєстрували у ВООЗ

Кремль почав активно просувати свою вакцину із серпня 2020 року. Втім у світі не спішать її закуповувати.

Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V". Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо її ефективності та безпеки.

Самі ж росіяни їдуть за щепленням в Європу.

В Україну йдуть сильні снігопади

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

В Україну йде південний циклон, який принесе снігопади та ожеледицю на дорогах. Погода на всій території країни буде морозною. Негоду прогнозують на 28 грудня.

Яка ситуація у регіонах

У центрі – найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовини, снігові замети.

На Півдні – мокрий сніг та дощ;

Негоду прогнозують також на Заході, Сході та Півдні. Виняток становить тільки Закарпаття, Волинь та Рівненщина.

Окрім того, на дорогах буде ожеледиця. На всій території країни, окрім Півдня, – морозна погода.

У Києві завтра, 28 грудня, – хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці,

– розповіла Діденко.

Синоптикиня також повідомила, що температура в Києві вночі сягатиме -8…-10 градусів, натомість вдень – орієнтовно -5 градусів.

Рятувальники повідомили про небезпеку

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що 28 грудня прогнозують:

значні опади снігу, мокрого снігу та налипання снігу (збільшення снігу на 10 – 20 сантиметрів) у південних, а також вночі у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень у центральних та східних областях;

мокрий сніг та дощ, ожеледь – в південній частині, вдень і в центральних областях;

на всій території країни, крім західних та північних областей, пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети;

на дорогах буде ожеледиця – прогнозують 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів,

– попередили рятувальники.

Також вони розповіли, що 28 грудня через опади в горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікують значну сніголавинну небезпеку – аж 3 рівень.