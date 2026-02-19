На Закарпатті викрили схему незаконного будівництва на 150 мільйонів, пов'язану з Шуфричем

На Закарпатті правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми незаконного використання земель лісового фонду в межах Ужгородського надлісництва. Йдеться про територію, де працював готельно-рекреаційний комплекс. Одним з бенефіціарів виявився народний депутат Нестор Шуфрич

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дивіться також На Закарпатті зловили інкасаторів, які везли ухилянта до Румунії: відео затримання

Що відомо про схему незаконного використання земель на Закарпатті?

За даними слідства, одним із кінцевих бенефіціарів об’єкта є 59-річний народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого раніше запідозрили у державній зраді та фінансуванні Росгвардії. Наразі він перебуває під вартою.

За версією правоохоронців, контроль над комплексом здійснювався через довірених осіб та колишнього помічника парламентаря, який керував підконтрольними компаніями і самим відпочинковим закладом.

Слідчі встановили, що цей помічник організував самовільне захоплення понад 2,4 гектара лісових земель. На цій території без належних дозволів звели будівлі, альтанки, облаштували спортивний майданчик та інші об’єкти. Загалом, за оцінками слідства, не за призначенням використовували понад 8,5 гектара державної землі.

Комплекс вів активну комерційну діяльність: пропонував проживання, організацію заходів, риболовлю, оренду альтанок і різні види відпочинку. Водночас, як зазначають правоохоронці, жодних правовстановлюючих документів на користування ділянками не оформлювали, договори оренди не укладали, податки не сплачували, а спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів не отримували.

На Закарпатті знайшли готель Шуфрича: дивіться відео

Підозри вже оголошено двом особам. Колишньому помічнику нардепа інкримінують самовільне зайняття земель та незаконне будівництво. Начальнику Ужгородського надлісництва, який водночас є депутатом Закарпатської обласної ради, закидають службову недбалість із тяжкими наслідками.

Слідство вважає, що посадовець знав про незаконне використання ділянок, однак не вжив жодних заходів для припинення порушень і не повідомив компетентні органи. Це дозволило підприємствам тривалий час безоплатно користуватися державними землями. За висновками експертів, вартість самовільно зайнятих територій перевищує 150 мільйонів гривень.

На місце незаконного будівництва прибули слідчі

Ще один нардеп організував злочинну схему на Закарпатті