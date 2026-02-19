На Закарпатье разоблачили схему незаконного строительства на 150 миллионов, связанную с Шуфричем

На Закарпатье правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы незаконного использования земель лесного фонда в пределах Ужгородского надлесничества. Речь идет о территории, где работал гостинично-рекреационный комплекс. Одним из бенефициаров оказался народный депутат Нестор Шуфрич

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о схеме незаконного использования земель на Закарпатье?

По данным следствия, одним из конечных бенефициаров объекта является 59-летний народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, которого ранее заподозрили в государственной измене и финансировании Росгвардии. Сейчас он находится под стражей.

По версии правоохранителей, контроль над комплексом осуществлялся через доверенных лиц и бывшего помощника парламентария, который руководил подконтрольными компаниями и самим заведением отдыха.

Следователи установили, что этот помощник организовал самовольный захват более 2,4 гектара лесных земель. На этой территории без надлежащих разрешений возвели здания, беседки, обустроили спортивную площадку и другие объекты. В общем, по оценкам следствия, не по назначению использовали более 8,5 гектара государственной земли.

Комплекс вел активную коммерческую деятельность: предлагал проживание, организацию мероприятий, рыбалку, аренду беседок и различные виды отдыха. В то же время, как отмечают правоохранители, никаких правоустанавливающих документов на пользование участками не оформляли, договоры аренды не заключали, налоги не платили, а специальных разрешений на использование лесных ресурсов не получали.

Подозрения уже объявлены двум лицам. Бывшему помощнику нардепа инкриминируют самовольное занятие земель и незаконное строительство. Начальнику Ужгородского надлесництва, который одновременно является депутатом Закарпатского областного совета, вменяют служебную халатность с тяжелыми последствиями.

Следствие считает, что чиновник знал о незаконном использовании участков, однако не принял никаких мер для прекращения нарушений и не сообщил компетентные органы. Это позволило предприятиям длительное время безвозмездно пользоваться государственными землями. По заключению экспертов, стоимость самовольно занятых территорий превышает 150 миллионов гривен.

На место незаконного строительства прибыли следователи

