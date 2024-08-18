Чи готова Росія до перемовин внаслідок операції у Курській області

Україна набуває все переконливішої позиції для майбутніх перемовин. Росія не виявляла бажання погоджуватись з українською формулою миру. Але тепер і її території перебувають під контролем ЗСУ.

Це може спонукати Росію до перемовин, однак не варто переоцінювати ворога. Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що поки Росія продовжує наступ на Донбасі, не змінивши своїх кривавих цілей.

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Якими є вимоги України

Після проведення першого Саміту миру Росія не виявила бажання бути присутньою на наступному. Однак з того часу ситуація дещо змінилася. Зокрема, українські військові взяли під контроль частину Курської області.

Мотивація взяти участь у цьому саміті у них підвищилася, але не більше. Треба розуміти, що вони продовжують свої штурмові, наступальні дії на Донеччини, ситуація там залишається доволі складною. Тож ті, хто планували операцію на прикордонних територіях Росії, розуміли її військові наслідки. Не можна сказати, що росіяни дозріли (до перемовин – 24 Канал),

– наголосив Валентин Гладких.

Офіційно позиція Росії не змінилася, їхні умови "миру" є неприйнятними для України, у якої позиція не змінилася також. У цьому контексті доречно згадати слова прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, яка сказала: "Якщо Росія не прийме умови з підсумками Саміту миру – ми змусимо Росію здатися".

"Ми рухаємося якраз у цьому напрямку. Це не означає, що з Росією обговорюють якісь позиції. Вже є певні позиції, які не є предметом обговорень. Нашими цілями є відновлення територіальної цінності – це не може бути предметом дискусії; притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини – це також не обговорюється; Росія має компенсувати завдані збитки – тут предметом дискусії може бути хіба розмір та механізми компенсації", – зауважив політолог.

Також для України є важливими гарантії безпеки, які в майбутньому унеможливлять російську агресію. З багатьома державами, зокрема і зі США, Україна вже підписала безпекові угоди терміном на 10 років, що важливо. Безумовно, не варто забувати і про прагнення України стати членом НАТО.

"Росіянам доведеться з цим змиритися. Це пункти, на яких ми стоїмо і стоятимемо не просто тому, що це наша забаганка. Це все суголосно тим нормам, які на сьогодні є у Статуті ООН", – наголосив Гладких.