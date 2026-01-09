До кінця дня Київ має перейти на планові графіки відключень, – Свириденко

На більшій частині лівого берега Києва застосовуються аварійні відключення електропостачання. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до кінця дня планується перехід до планових графіків.

Значна частина столиці наразі залишається без тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко у телеграмі.

Дивіться також Влада закликає виїхати з Києва: пів міста – без тепла, проблеми й з водою

Коли у Києві перейдуть до планових графіків відключень?

У Києві, за словами Свириденко, ситуація залишається найбільш складною. На правому березі переважно діють планові відключення світла, але на більшій частині лівого берега – аварійні. Їх застосовують на ділянках, де тривають відновлювальні роботи.

Свириденко зазначила, що до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків.

Коли у Києві відновлять теплопостачання?