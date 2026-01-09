До кінця дня Київ має перейти на планові графіки відключень, – Свириденко
На більшій частині лівого берега Києва застосовуються аварійні відключення електропостачання. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до кінця дня планується перехід до планових графіків.
Значна частина столиці наразі залишається без тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко у телеграмі.
Коли у Києві перейдуть до планових графіків відключень?
У Києві, за словами Свириденко, ситуація залишається найбільш складною. На правому березі переважно діють планові відключення світла, але на більшій частині лівого берега – аварійні. Їх застосовують на ділянках, де тривають відновлювальні роботи.
Свириденко зазначила, що до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків.
Коли у Києві відновлять теплопостачання?
Майже 6 тисяч будинків у Києві залишилися без теплопостачання через пошкодження критичної інфраструктури. Частині будинків тепло можуть повернути вже сьогодні, 9 січня, ввечері.
Частині будинків, а саме 1083, тепло вже повернули. Це Оболонський, Подільський та Дарницький райони.