До конца дня Киев должен перейти на плановые графики отключений, – Свириденко

На большей части левого берега Киева применяются аварийные отключения электроснабжения. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что до конца дня планируется переход к плановым графикам.

Значительная часть столицы пока остается без тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко в телеграмме.

Когда в Киеве перейдут к плановым графикам отключений?

В Киеве, по словам Свириденко, ситуация остается наиболее сложной. На правом берегу преимущественно действуют плановые отключения света, но на большей части левого берега – аварийные. Их применяют на участках, где продолжаются восстановительные работы.

Свириденко отметила, что до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам.

Когда в Киеве восстановят теплоснабжение?