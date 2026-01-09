Укр Рус
До конца дня Киев должен перейти на плановые графики отключений, Свириденко
9 января, 21:26
До конца дня Киев должен перейти на плановые графики отключений, – Свириденко

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На большей части левого берега Киева применяются аварийные отключения электроснабжения.
  • До конца дня планируется переход к плановым графикам отключений.

На большей части левого берега Киева применяются аварийные отключения электроснабжения. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что до конца дня планируется переход к плановым графикам.

Значительная часть столицы пока остается без тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко в телеграмме.

Когда в Киеве перейдут к плановым графикам отключений?

В Киеве, по словам Свириденко, ситуация остается наиболее сложной. На правом берегу преимущественно действуют плановые отключения света, но на большей части левого берега – аварийные. Их применяют на участках, где продолжаются восстановительные работы.

Свириденко отметила, что до конца сегодняшнего дня планируется переход к плановым графикам.

Когда в Киеве восстановят теплоснабжение?

  • Почти 6 тысяч домов в Киеве остались без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Части домов тепло могут вернуть уже сегодня, 9 января, вечером.

  • Части домов, а именно 1083, тепло уже вернули. Это Оболонский, Подольский и Дарницкий районы.