Тимчасові графіки відключень для Києва: у ДТЕК розповіли, як в них розібратися
- У Києві запровадили тимчасові графіки відключення світла, які будуть нерівномірними через пошкодження енергосистеми.
- Графіки можна переглянути у чатботі Telegram, на сайтах Yasno та ДТЕК Київські електромережі або в застосунку Київ Цифровий.
У Києві вночі 29 січня запровадили тимчасові графіки відключення світла. У ДТЕК попередили, що графіки в різних районах будуть нерівномірними через особливість пошкоджень енергосистеми.
Окрім цього, вони не будуть прив’язані до звичайних черг. Про це повідомляє ДТЕК.
Що варто знати про нові графіки відключень для Києва?
Компанія ДТЕК розповіла, як розібратися в нових тимчасових графіках для Києва, й відповіла на три найпопулярніші питання: де подивитися свій графік, чому немає світла та чому в одному будинку різні графіки.
Подивитися свій графік можна у чатботі в Telegram, на сайтах Yasno та ДТЕК Київські електромережі або в застосунку Київ Цифровий. Якщо адреси немає – можна залишити заявку в розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті.
У ДТЕК зазначають, якщо за графіком світло має бути, але його немає, то найчастіше це аварія, дуже часто всередині будинку. У такому випадку слід звернутися до ОСББ або ЖЕКу – вони передадуть заявку енергетикам.
Як діють відключення світла в Києві: відеопояснення ДТЕК
Окрім цього, в компанії зазначили, що в одному будику можуть бути різні графіки, якщо він підключений до кількох ліній. У такому випадку у квартирах світло може бути в різний час. Щоб дізнатися, яка лінія у вас – зверніться до управителя будинку.
Яка ситуація з електроенергією в Україні?
29 січня на Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії через атаки на енергетичні об'єкти у Броварському та Бориспільському районах.
У ЗМІ зазначають, що Україну чекають важкі тижні через російські удари по енергетиці та сильні морози, які можуть ускладнити ситуацію з електропостачанням.
Пошкодження енергетичної інфраструктури вже залишили значну кількість людей без електрики та тепла, а сонячна генерація стала важливою підтримкою для енергосистеми.