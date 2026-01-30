Тимчасові графіки відключень для Києва: у ДТЕК розповіли, як в них розібратися

У Києві вночі 29 січня запровадили тимчасові графіки відключення світла. У ДТЕК попередили, що графіки в різних районах будуть нерівномірними через особливість пошкоджень енергосистеми.

Окрім цього, вони не будуть прив’язані до звичайних черг. Про це повідомляє ДТЕК.

Дивіться також Понад 300 будинків в Києві досі без опалення: де найскладніша ситуація

Що варто знати про нові графіки відключень для Києва?

Компанія ДТЕК розповіла, як розібратися в нових тимчасових графіках для Києва, й відповіла на три найпопулярніші питання: де подивитися свій графік, чому немає світла та чому в одному будинку різні графіки.

Подивитися свій графік можна у чатботі в Telegram, на сайтах Yasno та ДТЕК Київські електромережі або в застосунку Київ Цифровий. Якщо адреси немає – можна залишити заявку в розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті.

У ДТЕК зазначають, якщо за графіком світло має бути, але його немає, то найчастіше це аварія, дуже часто всередині будинку. У такому випадку слід звернутися до ОСББ або ЖЕКу – вони передадуть заявку енергетикам.

Як діють відключення світла в Києві: відеопояснення ДТЕК

Окрім цього, в компанії зазначили, що в одному будику можуть бути різні графіки, якщо він підключений до кількох ліній. У такому випадку у квартирах світло може бути в різний час. Щоб дізнатися, яка лінія у вас – зверніться до управителя будинку.

Яка ситуація з електроенергією в Україні?