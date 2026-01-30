Временные графики отключений для Киева: в ДТЭК рассказали, как в них разобраться

В Киеве ночью 29 января ввели временные графики отключения света. В ДТЭК предупредили, что графики в разных районах будут неравномерными из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Кроме этого, они не будут привязаны к обычным очередям. Об этом сообщает ДТЭК.

Смотрите также Более 300 домов в Киеве до сих пор без отопления: где самая сложная ситуация

Что стоит знать о новых графиках отключений для Киева?

Компания ДТЭК рассказала, как разобраться в новых временных графиках для Киева, и ответила на три самых популярных вопроса: где посмотреть свой график, почему нет света и почему в одном доме разные графики.

Посмотреть свой график можно в чатботе в Telegram, на сайтах Yasno и ДТЭК Киевские электросети или в приложении Киев Цифровой. Если адреса нет – можно оставить заявку в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

В ДТЭК отмечают, если по графику свет должен быть, но его нет, то чаще всего это авария, очень часто внутри дома. В таком случае следует обратиться в ОСМД или ЖЭК – они передадут заявку энергетикам.

Как действуют отключения света в Киеве: видеообъяснение ДТЭК

Кроме этого, в компании отметили, что в одном доме могут быть разные графики, если он подключен к нескольким линиям. В таком случае в квартирах свет может быть в разное время. Чтобы узнать, какая линия у вас – обратитесь к управляющему дома.

Какова ситуация с электроэнергией в Украине?