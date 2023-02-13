У Грузії вибухнула міна, яка приплила до берега: припускають російський слід
Джерело:Руставі 2
Небезпечні боєприпаси сьогодні загрожують не лише Україні, де уже майже рік триває повномасштабна війна. Так, у Грузії до берега приплила морська міна.
Її зауважили на побережжі Чорного моря в Батумі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зафіксували на відео небезпечну знахідку зовсім недалеко від пляжу, повідомляє 24 Канал.
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Від вибуху здригнулося місто
Як повідомили місцеві ЗМІ, небезпечний гість з моря плавав за 25 метрів від берега. Через кілька хвилин після виявлення міна здетонувала і жителі міста у кількох районах Батумі здригнулися від потужного вибуху. За словами очевидця, також на автомобілях спрацювали сигналізації.
Після цього частину берега в межах міста оточили, а на місці працюють представники МВС. Однак, на щастя, цей боєприпас не забрав нічийого життя. Про постраждалих та руйнування також інформації не поступало.
Поблизу Батумі здетонувала морська міна: відео
Чи є російський слід
Зауважимо, що місцеві телеграм-канали не повідомляють, звідки припливла міна. Однак деякі користувачі соціальних мереж припускають, що вона могла бути саме російською.
Це й не дивно, адже Росія у своїй кровожерливій війні замінувала Чорне море. Тому цілком імовірно, що й боєприпас міг належати саме їй.
Мінна небезпека у Чорному морі
- У Чорному морі систематично виявляють російські міни. Як раніше зауважив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, це некерований вплив Росії в акваторії Чорного моря.
- Зокрема повідомлялося, що 420 мін, які були викрадені під час окупації Криму у 2014 році, Росія викинула у Чорне море. Вона це зробила для того, щоб міни дрейфували та прибивалися до українського узбережжя.
- Зокрема наприкінці 2022 року на Миколаївщині, на узбережжі курортного села Коблево, здетонувала ворожа морська міна, яку до берега прибив шторм. Тоді, на щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Як зазначав керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, розмінування Чорного моря може зайняти до 10 років.