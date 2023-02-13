У Грузії вибухнула міна, яка приплила до берега: припускають російський слід

Небезпечні боєприпаси сьогодні загрожують не лише Україні, де уже майже рік триває повномасштабна війна. Так, у Грузії до берега приплила морська міна.

Її зауважили на побережжі Чорного моря в Батумі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зафіксували на відео небезпечну знахідку зовсім недалеко від пляжу, повідомляє 24 Канал.

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Від вибуху здригнулося місто

Як повідомили місцеві ЗМІ, небезпечний гість з моря плавав за 25 метрів від берега. Через кілька хвилин після виявлення міна здетонувала і жителі міста у кількох районах Батумі здригнулися від потужного вибуху. За словами очевидця, також на автомобілях спрацювали сигналізації.

Після цього частину берега в межах міста оточили, а на місці працюють представники МВС. Однак, на щастя, цей боєприпас не забрав нічийого життя. Про постраждалих та руйнування також інформації не поступало.

Поблизу Батумі здетонувала морська міна: відео

Чи є російський слід

Зауважимо, що місцеві телеграм-канали не повідомляють, звідки припливла міна. Однак деякі користувачі соціальних мереж припускають, що вона могла бути саме російською.

Це й не дивно, адже Росія у своїй кровожерливій війні замінувала Чорне море. Тому цілком імовірно, що й боєприпас міг належати саме їй.

Мінна небезпека у Чорному морі