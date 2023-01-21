Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, на прибережних територіях постійно виявляють неприємні "сюрпризи" від ворога – морські міни.

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Ситуація особливо загострюється під час негоди.

Зараз море штормить, це для нас плюс. Але під час цього шторму міни викидає на узбережжя. Також вони детонують і у морі,

– розповів Братчук.

За його словами, останнім часом, зокрема й через шторм, проблема набуває великих масштабів.

"На початку цього року взагалі, якщо брати в середньому, то кожного дня була міна, яку знешкоджували представники військово-морських сил ЗСУ. Напередодні також був черговий "подарунок", – сказав речник Одеської ОВА.

Він додав, що кількість морських мін з часом не зменшується.

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За словами речника Одеської ОВА, російські морські міни дрейфують у Чорному морі. І після закінчення війни цю проблему потрібно буде вирішувати не лише на рівні України.

Це буде нашою спільною проблемою з країнами, які є нашими сусідами у Чорноморському басейні. У 2022 році ці міни виявляли біля Румунії, Болгарії та Туреччини. Там вже місцеві військові моряки це все знищували,

– зазначив Братчук.

Речник Одеської ОВА нагадав, що восени 2022 року на російській міні підірвався румунський буксир. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

За словами Братчука, на Одещині вистачає і знахідок часів Другої світової війни. Адже тоді на території області тривали запеклі бої.

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На Одещині виявили частину ворожої крилатої ракети

Окрім морських мін, у регіоні також виявляють й інші "несподіванки" повномасштабної війни Росії проти України.

"На території Одещини виявили частину ворожої крилатої ракети, яка залишилася після чергового обстрілу. 21 січня фахівці Сил оборони будуть її знищувати", – повідомив Братчук.

Він додав, що йдеться про контрольований підрив і жителям області немає чого хвилюватися.

Мінна небезпека у Чорному морі: коротко