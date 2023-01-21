Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, на прибережних територіях постійно виявляють неприємні "сюрпризи" від ворога – морські міни.
Читайте також Росіяни готові почати обстріл: в ОК "Південь" розповіли, що на це вказує
Ситуація особливо загострюється під час негоди.
Зараз море штормить, це для нас плюс. Але під час цього шторму міни викидає на узбережжя. Також вони детонують і у морі,
– розповів Братчук.
За його словами, останнім часом, зокрема й через шторм, проблема набуває великих масштабів.
"На початку цього року взагалі, якщо брати в середньому, то кожного дня була міна, яку знешкоджували представники військово-морських сил ЗСУ. Напередодні також був черговий "подарунок", – сказав речник Одеської ОВА.
Він додав, що кількість морських мін з часом не зменшується.
Росія створила мінну небезпеку для всіх країн Чорноморського басейну
За словами речника Одеської ОВА, російські морські міни дрейфують у Чорному морі. І після закінчення війни цю проблему потрібно буде вирішувати не лише на рівні України.
Це буде нашою спільною проблемою з країнами, які є нашими сусідами у Чорноморському басейні. У 2022 році ці міни виявляли біля Румунії, Болгарії та Туреччини. Там вже місцеві військові моряки це все знищували,
– зазначив Братчук.
Речник Одеської ОВА нагадав, що восени 2022 року на російській міні підірвався румунський буксир. На щастя, тоді ніхто не постраждав.
За словами Братчука, на Одещині вистачає і знахідок часів Другої світової війни. Адже тоді на території області тривали запеклі бої.
Сергій Братчук розповів про мінну небезпеку у Чорному морі: дивіться відео
На Одещині виявили частину ворожої крилатої ракети
Окрім морських мін, у регіоні також виявляють й інші "несподіванки" повномасштабної війни Росії проти України.
"На території Одещини виявили частину ворожої крилатої ракети, яка залишилася після чергового обстрілу. 21 січня фахівці Сил оборони будуть її знищувати", – повідомив Братчук.
Він додав, що йдеться про контрольований підрив і жителям області немає чого хвилюватися.
Мінна небезпека у Чорному морі: коротко
- У Чорному морі систематично виявляють російські міни. Як зауважив Братчук, це некерований вплив Росії в акваторії Чорного моря.
- Речник Одеської ОВА розповів, що є внутрішнє листування між начальниками портів, що належать Росії, зокрема Сочинського порту. Керівник порту казав про те, що 420 мін, які були викрадені під час окупації Криму у 2014 році, були вкинуті у Чорне море.
- Це було зроблено для того, щоб міни дрейфували, прибивалися до нашого узбережжя і завдавали нам шкоди.
- Як зазначав керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, розмінування Чорного моря може зайняти до 10 років.