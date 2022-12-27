Цю знахідку виявили Миколаївські поліцейські. Як відомо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Момент вибуху потрапив на відео
Поліцейський Миколаївської області Сергій Шайхет опублікував запис з камери спостереження. На відео видно, що міна здетонувала поряд із будинком. Уламки вибухівки розлетілись по периметру.
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Шайхет наголошує, що таких небезпечних предметів наразі дуже багато, тому громадян закликають бути пильними й не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.
У разі виявлення вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.
Ситуація на Миколаївщині: останні новини
- Станом на 26 грудня вперше за довгий час в Миколаївській області ніч пройшла без тривог та обстрілів.
- В деяких населених пунктах тимчасово окупованого Півдня України росіяни впроваджують подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб. Місцеве населення не матиме права виходити з домівок.
- Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк припустила, що це може бути пов'язане з тим, що окупанти дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.
- Також речниця дала оптимістичні прогнози щодо деокупації Миколаївщини. Гуменюк впевнена, що невдовзі військове керівництво зможе прозвітувати про те, що Миколаївська область повністю деокупована.