Цю знахідку виявили Миколаївські поліцейські. Як відомо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Момент вибуху потрапив на відео

Поліцейський Миколаївської області Сергій Шайхет опублікував запис з камери спостереження. На відео видно, що міна здетонувала поряд із будинком. Уламки вибухівки розлетілись по периметру.

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Шайхет наголошує, що таких небезпечних предметів наразі дуже багато, тому громадян закликають бути пильними й не наражати себе та своїх близьких на небезпеку.

У разі виявлення вибухівки або будь-якого іншого небезпечного предмета, одразу телефонуйте на 102.

Ситуація на Миколаївщині: останні новини

  • Станом на 26 грудня вперше за довгий час в Миколаївській області ніч пройшла без тривог та обстрілів.
  • В деяких населених пунктах тимчасово окупованого Півдня України росіяни впроваджують подовжену комендантську годину від 7 до 10 діб. Місцеве населення не матиме права виходити з домівок.
  • Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк припустила, що це може бути пов'язане з тим, що окупанти дуже хвилюються через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.
  • Також речниця дала оптимістичні прогнози щодо деокупації Миколаївщини. Гуменюк впевнена, що невдовзі військове керівництво зможе прозвітувати про те, що Миколаївська область повністю деокупована.