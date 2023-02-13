В Грузии взорвалась приплывшая к берегу мина: предполагают российский след

Опасные боеприпасы сегодня угрожают не только Украине, где уже почти год идет полномасштабная война. Так, в Грузии к берегу приплыла морская мина.

Ее заметили на побережье Черного моря в Батуми. Местные телеграм-каналы сообщают, что зафиксировали на видео опасную находку совсем недалеко от пляжа, пишет 24 Канал.

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От взрыва вздрогнул город

Как сообщили местные СМИ, опасный гость из моря плавал в 25 метрах от берега. Через несколько минут после обнаружения мина сдетонировала и жители города в нескольких районах Батуми содрогнулись от мощного взрыва. По словам очевидца, на автомобилях также сработали сигнализации.

После этого часть берега в черте города оцепили, а на месте работают представители МВД. Однако, к счастью, этот боеприпас не унес ничьей жизни. О пострадавших и разрушениях также информации не поступало.

Вблизи Батуми сдетонировала морская мина: видео

Есть ли русский след

Заметим, что местные телеграмы не сообщают, откуда приплыла мина. Однако некоторые пользователи социальных сетей предполагают, что она могла быть именно на российской.

Это неудивительно, ведь Россия в своей кровожадной войне заминировала Черное море. Поэтому вполне вероятно, что и боеприпас мог принадлежать именно ей.

Минная опасность в Черном море