Ее заметили на побережье Черного моря в Батуми. Местные телеграм-каналы сообщают, что зафиксировали на видео опасную находку совсем недалеко от пляжа, пишет 24 Канал.
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От взрыва вздрогнул город
Как сообщили местные СМИ, опасный гость из моря плавал в 25 метрах от берега. Через несколько минут после обнаружения мина сдетонировала и жители города в нескольких районах Батуми содрогнулись от мощного взрыва. По словам очевидца, на автомобилях также сработали сигнализации.
После этого часть берега в черте города оцепили, а на месте работают представители МВД. Однако, к счастью, этот боеприпас не унес ничьей жизни. О пострадавших и разрушениях также информации не поступало.
Вблизи Батуми сдетонировала морская мина: видео
Есть ли русский след
Заметим, что местные телеграмы не сообщают, откуда приплыла мина. Однако некоторые пользователи социальных сетей предполагают, что она могла быть именно на российской.
Это неудивительно, ведь Россия в своей кровожадной войне заминировала Черное море. Поэтому вполне вероятно, что и боеприпас мог принадлежать именно ей.
Минная опасность в Черном море
- В Черном море систематически обнаруживают российские мины. Как ранее отметил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, это неуправляемое влияние России в акватории Черного моря.
- В частности, сообщалось, что 420 мин, которые были украдены во время оккупации Крыма в 2014 году, Россия выбросила в Черное море. Она это сделала для того, чтобы мины дрейфовали и прибивались к украинскому побережью.
- В частности, в конце 2022 года на Николаевщине, на побережье курортного села Коблево, сдетонировала вражеская морская мина, которую к берегу прибил шторм. Тогда, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
- Как отмечал руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, разминирование Черного моря может занять до 10 лет.