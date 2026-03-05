ЗСУ зайшли у західну частину Гуляйполя, а ворог проривається біля Часового Яру, – ISW

Російські війська продовжують наступальні атаки на різних напрямках фронту. Тим часом українські сили мужньо тримають оборону, а також відкидають ворога із раніше зайнятих ним територій.

Інститут вивчення війни проаналізував останні зміни лінії фронту в Україні. За даними експертів, ЗСУ просунулися на двох напрямках, а росіяни – на одному.

Де успіх мали Сили оборони, а де ворог?

Російські війська нещодавно мали успіх у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 березня, показують, що окупанти просунулися на схід від Софіївки (південний захід від Дружківки).

ISW понад три місяці не фіксував візуальних доказів, що українські сили утримують позиції південніше Софіївки, що свідчить про ймовірне попереднє просування російських військ і південніше цього населеного пункту.

Де просунулися окупанти на Донеччині / Карта ISW

Сили оборони утримали позиції або просунулися на Олександрівському напрямку.

Геолоковані кадри від 4 березня показують, як російські сили завдають ударів по українських позиціях на схід від Іванівки (північний схід від Олександрівки) – у районах, де загарбники раніше заявляли про свій контроль.

ЗСУ нещодавно прорвалися вперед на Гуляйпільському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 березня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися у західну частину Гуляйполя.

Де просунулися українські сили на Запоріжжі / Карта ISW

До слова, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяви росіян щодо лінії фронту на Запоріжжі. Полковник запевнив, що українські сили контролюють Цвіткове, і лінія фронту проходить приблизно за 12 кілометрів від цього населеного пункту.

Також Волошин повідомив, що українські сили контролюють Малі Щербаки (на захід від Оріхова), всупереч російським заявам, і що лінія фронту проходить приблизно за 2 кілометрів від населеного пункту.

Яка ситуація на фронті?