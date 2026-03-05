ВСУ зашли в западную часть Гуляйполя, а враг прорывается возле Часового Яра, – ISW
- Украинские силы продвинулись на Запорожье и Днепропетровщине.
- Оккупанты имели успех возле Дружковки.
Российские войска продолжают наступательные атаки на разных направлениях фронта. Тем временем украинские силы мужественно держат оборону, а также отбрасывают врага с ранее занятых им территорий.
Институт изучения войны проанализировал последние изменения линии фронта в Украине. По данным экспертов, ВСУ продвинулись на двух направлениях, а россияне – на одном.
Смотрите также Я никогда не покину Донбасс и 200 тысяч украинцев там, – Зеленский откровенно о мирных переговорах
Где успех имели Силы обороны, а где враг?
Российские войска недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
Геолоцированные кадры, опубликованные 3 марта, показывают, что оккупанты продвинулись на восток от Софиевки (юго-запад от Дружковки).
ISW более трех месяцев не фиксировал визуальных доказательств, что украинские силы удерживают позиции южнее Софиевки, что свидетельствует о вероятном предварительном продвижении российских войск и южнее этого населенного пункта.
Где продвинулись оккупанты в Донецкой области / Карта ISW
Силы обороны удержали позиции или продвинулись на Александровском направлении.
Геолоцированные кадры от 4 марта показывают, как российские силы наносят удары по украинским позициям на восток от Ивановки (северо-восточнее от Александровки) – в районах, где захватчики ранее заявляли о своем контроле.
ВСУ недавно прорвались вперед на Гуляйпольском направлении.
Геолоцированные кадры, опубликованные 3 марта, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в западную часть Гуляйполя.
Где продвинулись украинские силы на Запорожье / Карта ISW
К слову, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявления россиян относительно линии фронта в Запорожье. Полковник заверил, что украинские силы контролируют Цветково, и линия фронта проходит примерно в 12 километрах от этого населенного пункта.
Также Волошин сообщил, что украинские силы контролируют Малые Щербаки (на запад от Орехова), вопреки российским заявлениям, и что линия фронта проходит примерно в 2 километрах от населенного пункта.
Какова ситуация на фронте?
- Заместитель командира украинской роты, действующей на севере Харьковской области, сообщил 3 марта, что российские войска не использовали бронетехнику во время штурмов в январе и феврале 2026 года, вместо этого продолжают применять небольшие пехотные группы. По его словам, российские силы не проводят серьезного планирования или подготовки к таким наземным атакам. Он также отметил, что российские войска имеют проблемы с логистикой снабжения на передовые позиции, особенно в спорных "серых зонах".
- На Покровском направлении оккупанты накапливают живую силу под прикрытием тумана и подъезжают к украинским позициям на автомобилях и вездеходах, после чего начинают штурмы, когда туман рассеивается. 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил 4 марта, что российские силы пытаются давить на украинские подразделения в центре Гришино, атакуя одновременно с севера и юга.
- На Краматорском направлении оккупанты в последнее время усилили попытки проникновения вблизи Часового Яра (северо-восток от Константиновки) благодаря улучшению погодных условий.
- Институт изучения войны сообщил, что российские войска могут готовить весеннее наступление в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман объяснил, что Россия уже не раз объявляла подобные "дедлайны", но выполнить их не смогла. По его словам, за последние месяцы резервы российской армии на фронте не выросли, а даже уменьшились, поэтому серьезных стратегических прорывов этой весной ожидать маловероятно.
- Гетман также напомнил, что в 2025 году российские войска смогли продвинуться лишь примерно на 3,5 километра, несмотря на постоянные заявления Кремля о быстрых результатах.
- Он также отметил, что информационный шум вокруг фронта часто преувеличен. Например, недавно говорили о "последнем бое" за Покровск и якобы полном перерезании логистики ВСУ, но именно на этом направлении сейчас происходит около трети всех боев, и примерно четверть из них – украинские контратаки.