ЗСУ – найпотужніші жартівники, – стендап-комік розповів про функції гумору під час війни
Українці давно зрозуміли, що без почуття гумору, жартів та мемів дуже складно зберігати здоровий глузд у нових реаліях. Однак чи доречний сміх під час війни – питання спірне.
Найкращий індикатор – це наші військові, які є найбільш потужними жартівниками. Вони точно мають право жартувати. Воїни точно знають, чи потрібно це робити. Про це 24 каналу сказав стендап-комік Культурної оборони Вадим Дзюнько.
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Це точно на часі. Коли, як не зараз, підіймати одне одному настрій? Я не знаю, коли ще може бути ліпша нагода,
– впевнений Дзюнько.
Головне – не зачепити почуття інших
Комік зауважує, що сьогодні ризик невдалих жартів дуже підвищений. В нашій країні люди готові говорити й слухати все, однак є речі, які можуть сильно зачепити когось.
"Були ситуації, коли коміки невдало пожартували й мусили просити вибачення за це, хоча нічого поганого не мали на думці",
Чи на часі жартувати під час війни: дивіться відео
Як відзначає Дзюнько, категорично не можна жартувати про українських військових та наші втрати. Ці теми дуже болючі.
"Тому я жартую в загальному – про росіян, про ситуації, які близькі кожному, до прикладу, з повітряною тривогою та іншим. Такі речі, які болю не приносять, а навпаки – можуть принести тільки радість", – підсумував стендап-комік Культурної оборони Вадим Дзюнько.
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